Отдых на даче
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Отдых на даче
Хочу на даче не только на грядках вкалывать, но и отдыхать. Для этого хорошо бы купить кресло-качалку. Только вот где?
Re: Отдых на даче
Ну и правильно. Дача она не только для работы, но и для отдыха, иначе очень скоро Вы её возненавидите всей душой. Кресло-качалка? А что, интересно. Если я не ошибаюсь, то видел такие в этом магазине http://green3.ru/catalog/kresla_kachalki/.
5006
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей