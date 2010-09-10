Отдых на даче

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Отдых на даче

Сообщение Roofdier » Сегодня, 09:03

Хочу на даче не только на грядках вкалывать, но и отдыхать. Для этого хорошо бы купить кресло-качалку. Только вот где?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Отдых на даче

Сообщение Володя9 » Сегодня, 09:19

Ну и правильно. Дача она не только для работы, но и для отдыха, иначе очень скоро Вы её возненавидите всей душой. Кресло-качалка? А что, интересно. Если я не ошибаюсь, то видел такие в этом магазине http://green3.ru/catalog/kresla_kachalki/.
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