Бизнес
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Бизнес
Кто что знает по поводу бизнеса в Лихтенштейне?
Re: Бизнес
Я знаю только, то что в Лихтенштейне предприниматели платят минимальный налог. Данное княжество является членом ЕС и поэтому многие бизнесмены часто открывают там офшоры, создают новые компании и прочее. Если Вам так интересен этот вопрос, тогда почитайте информацию про бизнес в Лихтенштейне на сайте компании Goldblum and Partnersh, там подробно расписано о преимуществах бизнеса в княжестве.
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