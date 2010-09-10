Бизнес

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Бизнес

Сообщение igor81 » 08 окт 2019, 09:52

Кто что знает по поводу бизнеса в Лихтенштейне?
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Бизнес

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 14:00

Я знаю только, то что в Лихтенштейне предприниматели платят минимальный налог. Данное княжество является членом ЕС и поэтому многие бизнесмены часто открывают там офшоры, создают новые компании и прочее. Если Вам так интересен этот вопрос, тогда почитайте информацию про бизнес в Лихтенштейне на сайте компании Goldblum and Partnersh, там подробно расписано о преимуществах бизнеса в княжестве.
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