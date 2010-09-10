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VasiLissa Гость RZN.info Сообщения: 10 Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10 Re: Бизнес Цитата Сообщение VasiLissa » Сегодня, 14:00 Я знаю только, то что в Лихтенштейне предприниматели платят минимальный налог. Данное княжество является членом ЕС и поэтому многие бизнесмены часто открывают там офшоры, создают новые компании и прочее. Если Вам так интересен этот вопрос, тогда почитайте информацию про бизнес в Лихтенштейне на сайте компании Goldblum and Partnersh, там подробно расписано о преимуществах бизнеса в княжестве. Вернуться к началу

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