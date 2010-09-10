Ремонт холодильника

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Ремонт холодильника

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 22:03

Здравствуйте уважаемые друзья, у меня в общем сломался холодильник, вот теперь не знаю что делать, а там много мяса, очень переживаю за него, поэтому нужна ваша помощь, если вы знаете где можно найти профессионалов, которые этим занимаются, то сообщите мне.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Ремонт холодильника

Сообщение BlackFury » Сегодня, 16:44

У меня однажды тоже внезапно перестал работать, я уже думал все, хана ему, но оказалось все на самом деле намного проще, оказывается он у меня просто отошел от розетки, так вот, может в вашем случае тоже самое?
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