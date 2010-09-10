Ремонт холодильника
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Ремонт холодильника
Здравствуйте уважаемые друзья, у меня в общем сломался холодильник, вот теперь не знаю что делать, а там много мяса, очень переживаю за него, поэтому нужна ваша помощь, если вы знаете где можно найти профессионалов, которые этим занимаются, то сообщите мне.
Re: Ремонт холодильника
У меня однажды тоже внезапно перестал работать, я уже думал все, хана ему, но оказалось все на самом деле намного проще, оказывается он у меня просто отошел от розетки, так вот, может в вашем случае тоже самое?
Re: Ремонт холодильника
Добрый вечер, в выборе компании, которая занимается ремонтом холодильников, нужно подходить очень аккуратно, так как у меня у самого не так была такая ситуация, обращался где-то в три компании, никто мне так и не помог, благо мне порекомендовали эту компанию https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai Которая смогу очень профессионально сделать мне холодильник еще и по вполне доступной цене, за что я им очень благодарен.
Re: Ремонт холодильника
а что делать, когда мастер озвучил баснословную сумму за ремонт? может проще уже новый купить?
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