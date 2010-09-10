Ремонт холодильника

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Ремонт холодильника

Сообщение oleg2002209 » 08 окт 2019, 22:03

Здравствуйте уважаемые друзья, у меня в общем сломался холодильник, вот теперь не знаю что делать, а там много мяса, очень переживаю за него, поэтому нужна ваша помощь, если вы знаете где можно найти профессионалов, которые этим занимаются, то сообщите мне.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Ремонт холодильника

Сообщение BlackFury » 09 окт 2019, 16:44

У меня однажды тоже внезапно перестал работать, я уже думал все, хана ему, но оказалось все на самом деле намного проще, оказывается он у меня просто отошел от розетки, так вот, может в вашем случае тоже самое?
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт холодильника

Сообщение Dendi1 » 12 окт 2019, 19:19

Добрый вечер, в выборе компании, которая занимается ремонтом холодильников, нужно подходить очень аккуратно, так как у меня у самого не так была такая ситуация, обращался где-то в три компании, никто мне так и не помог, благо мне порекомендовали эту компанию https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai Которая смогу очень профессионально сделать мне холодильник еще и по вполне доступной цене, за что я им очень благодарен.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Ремонт холодильника

Сообщение Haminahu » Вчера, 10:46

а что делать, когда мастер озвучил баснословную сумму за ремонт? может проще уже новый купить?
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Ремонт холодильника

Сообщение Kirill23 » 38 минут назад

Haminahu писал(а):а что делать, когда мастер озвучил баснословную сумму за ремонт? может проще уже новый купить?

Увы и ах, искать новый холодильник. Понимаю, это не просто обычная ежедневная покупка, но и сами понимаете, без холодильника точно невозможно!
Мы не так давно покупали новый, могу вам посоветовать глянуть каталог холодильников
https://midearussia.ru/catalog/holodilniki/, у них очень хорошее качество и приемлемые цены на технику!
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