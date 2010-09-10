Сообщение oleg2002209 » 08 окт 2019, 22:03

Здравствуйте уважаемые друзья, у меня в общем сломался холодильник, вот теперь не знаю что делать, а там много мяса, очень переживаю за него, поэтому нужна ваша помощь, если вы знаете где можно найти профессионалов, которые этим занимаются, то сообщите мне.