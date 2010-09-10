Сообщение BlackFury » Вчера, 22:09

Привет ребята, вот хочу застраховать свой грузовик так как мало ли что может случится, и вот я хочу зарегестрироваться в ОСАГО но вот не могу найти оригинальный сайт и хочу уточнить у них некоторые детали.