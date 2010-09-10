Диагностическая карта

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Диагностическая карта

Сообщение BlackFury » Вчера, 22:09

Привет ребята, вот хочу застраховать свой грузовик так как мало ли что может случится, и вот я хочу зарегестрироваться в ОСАГО но вот не могу найти оригинальный сайт и хочу уточнить у них некоторые детали.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Диагностическая карта

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 17:29

Правильно делаете то что решили застраховать свой автомобиль, без этого сейчас никак, каждый день случается множество аварий, поэтому кто еще не застраховал свой автомобиль, то рекомендую каждому это сделать.
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