Диагностическая карта
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Диагностическая карта
Привет ребята, вот хочу застраховать свой грузовик так как мало ли что может случится, и вот я хочу зарегестрироваться в ОСАГО но вот не могу найти оригинальный сайт и хочу уточнить у них некоторые детали.
Re: Диагностическая карта
Правильно делаете то что решили застраховать свой автомобиль, без этого сейчас никак, каждый день случается множество аварий, поэтому кто еще не застраховал свой автомобиль, то рекомендую каждому это сделать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Диагностическая карта
Да вообще, сейчас на самом деле много где оформляют диагностическую карту, так что с этим проблем сейчас нет. Вот одну из таких компаний я могу вам порекомендовать https://autotalon.pro Здесь они вам могут оформить в довольно короткие сроки диагностическую карту, за довольно скромной цене, так что обращайся.
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