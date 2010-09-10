Диагностическая карта

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Диагностическая карта

Сообщение BlackFury » 08 окт 2019, 22:09

Привет ребята, вот хочу застраховать свой грузовик так как мало ли что может случится, и вот я хочу зарегестрироваться в ОСАГО но вот не могу найти оригинальный сайт и хочу уточнить у них некоторые детали.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Диагностическая карта

Сообщение Dendi1 » 09 окт 2019, 17:29

Правильно делаете то что решили застраховать свой автомобиль, без этого сейчас никак, каждый день случается множество аварий, поэтому кто еще не застраховал свой автомобиль, то рекомендую каждому это сделать.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Диагностическая карта

Сообщение oleg2002209 » 49 минут назад

Да вообще, сейчас на самом деле много где оформляют диагностическую карту, так что с этим проблем сейчас нет. Вот одну из таких компаний я могу вам порекомендовать https://autotalon.pro Здесь они вам могут оформить в довольно короткие сроки диагностическую карту, за довольно скромной цене, так что обращайся.
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