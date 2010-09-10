Сообщение Dendi1 » 12 минут назад

Всем привет, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается поставкой лазерных станков. Но к сожалению мне так и не удалось найти проверенный сервис, который этим занимается. Так что ребят, не стесняем отвечать на данный вопрос, я считаю что он довольно актуален, и мне будет интересно почитать ваши варианты ответов.