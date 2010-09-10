Где можно сдать анализы?
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Где можно сдать анализы?
Ребят, недавно за собой заметил некоторые проблемы, и мне кажется что я заболел чем то очень серьезным. Чтобы это проверить мне нужно сдать анализы, вот только я не знаю куда обратиться, может вы поможете?
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