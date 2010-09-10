Сообщение Meran » Вчера, 22:16

Ребят, недавно за собой заметил некоторые проблемы, и мне кажется что я заболел чем то очень серьезным. Чтобы это проверить мне нужно сдать анализы, вот только я не знаю куда обратиться, может вы поможете?