Где можно сдать анализы?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где можно сдать анализы?

Сообщение Meran » Вчера, 22:16

Ребят, недавно за собой заметил некоторые проблемы, и мне кажется что я заболел чем то очень серьезным. Чтобы это проверить мне нужно сдать анализы, вот только я не знаю куда обратиться, может вы поможете?
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Где можно сдать анализы?

Сообщение Sumail » Сегодня, 15:54

Если в вашем городе есть лаборатория, то там можно без каких либо проблем сдать необходимые вам анализы. Ну а вообще лично я сдаю анализы в нашей больнице.
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