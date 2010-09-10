Где можно сдать анализы?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где можно сдать анализы?

Сообщение Meran » 08 окт 2019, 22:16

Ребят, недавно за собой заметил некоторые проблемы, и мне кажется что я заболел чем то очень серьезным. Чтобы это проверить мне нужно сдать анализы, вот только я не знаю куда обратиться, может вы поможете?
Вернуться к началу
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Где можно сдать анализы?

Сообщение Sumail » 09 окт 2019, 15:54

Если в вашем городе есть лаборатория, то там можно без каких либо проблем сдать необходимые вам анализы. Ну а вообще лично я сдаю анализы в нашей больнице.
Вернуться к началу
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Где можно сдать анализы?

Сообщение Noone » Сегодня, 02:04

Здравствуйте, да на самом деле сейчас эти анализы можно сдать во многих клиниках, правда по поводу качества анализов я не уверен что везде делают действительно качественные анализы. Я обращаюсь вот только к этой http://asklepiy.su По поводу нее могу сказать что они делают действительно качественные анализы, используя передовые технологии, что тоже очень важно, да и цены на сдачу анализы здесь вполне приемлемые.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей