Где можно сдать анализы?
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Где можно сдать анализы?
Ребят, недавно за собой заметил некоторые проблемы, и мне кажется что я заболел чем то очень серьезным. Чтобы это проверить мне нужно сдать анализы, вот только я не знаю куда обратиться, может вы поможете?
Re: Где можно сдать анализы?
Если в вашем городе есть лаборатория, то там можно без каких либо проблем сдать необходимые вам анализы. Ну а вообще лично я сдаю анализы в нашей больнице.
Re: Где можно сдать анализы?
Здравствуйте, да на самом деле сейчас эти анализы можно сдать во многих клиниках, правда по поводу качества анализов я не уверен что везде делают действительно качественные анализы. Я обращаюсь вот только к этой http://asklepiy.su По поводу нее могу сказать что они делают действительно качественные анализы, используя передовые технологии, что тоже очень важно, да и цены на сдачу анализы здесь вполне приемлемые.
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