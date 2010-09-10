Создание сайта-визитки
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Создание сайта-визитки
Ребят, мы открыли свое кафе, и для того что бы к нам приходило больше клиентов, мы решили создать сайт-визитку, где новые клиенты могли читать о нас, вот только к кому обратиться за такой услугой мы не знаем, потому ребят, если вы что то знаете по этому вопросу, то сообщите мне, буду очень вам благодарен.
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