Создание сайта-визитки
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Создание сайта-визитки
Ребят, мы открыли свое кафе, и для того что бы к нам приходило больше клиентов, мы решили создать сайт-визитку, где новые клиенты могли читать о нас, вот только к кому обратиться за такой услугой мы не знаем, потому ребят, если вы что то знаете по этому вопросу, то сообщите мне, буду очень вам благодарен.
Re: Создание сайта-визитки
Да такой сайт можент создать все кто угодно, это же самый элементарный сайт, я научился создавать такие сайты еще в школе, так что как по мне лучше самому сделать, чем тратиться на создание.
Re: Создание сайта-визитки
Не знаю как вы, но был бы я на вашем месте я бы без сомнений обращался к этому сервису http://statura.ru Потому что мало того что они создают невероятно крутые сайты, так они еще собственно занимаются и продвижением этих сайтов, в общем сервис очень многофункционален, поэтому и вам рекомендую.
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