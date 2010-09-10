Создание сайта-визитки

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Создание сайта-визитки

Сообщение Sumail » 08 окт 2019, 22:55

Ребят, мы открыли свое кафе, и для того что бы к нам приходило больше клиентов, мы решили создать сайт-визитку, где новые клиенты могли читать о нас, вот только к кому обратиться за такой услугой мы не знаем, потому ребят, если вы что то знаете по этому вопросу, то сообщите мне, буду очень вам благодарен.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Создание сайта-визитки

Сообщение Noone » 09 окт 2019, 17:22

Да такой сайт можент создать все кто угодно, это же самый элементарный сайт, я научился создавать такие сайты еще в школе, так что как по мне лучше самому сделать, чем тратиться на создание.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Создание сайта-визитки

Сообщение Meran » 18 минут назад

Не знаю как вы, но был бы я на вашем месте я бы без сомнений обращался к этому сервису http://statura.ru Потому что мало того что они создают невероятно крутые сайты, так они еще собственно занимаются и продвижением этих сайтов, в общем сервис очень многофункционален, поэтому и вам рекомендую.
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