Создание сайта-визитки

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Создание сайта-визитки

Сообщение Sumail » 08 окт 2019, 22:55

Ребят, мы открыли свое кафе, и для того что бы к нам приходило больше клиентов, мы решили создать сайт-визитку, где новые клиенты могли читать о нас, вот только к кому обратиться за такой услугой мы не знаем, потому ребят, если вы что то знаете по этому вопросу, то сообщите мне, буду очень вам благодарен.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Создание сайта-визитки

Сообщение Meran » 12 окт 2019, 01:20

Не знаю как вы, но был бы я на вашем месте я бы без сомнений обращался к этому сервису http://statura.ru Потому что мало того что они создают невероятно крутые сайты, так они еще собственно занимаются и продвижением этих сайтов, в общем сервис очень многофункционален, поэтому и вам рекомендую.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Создание сайта-визитки

Сообщение Наташа Швец » 14 фев 2020, 11:30

Вообще сайт визитка достаточно легко делается, но я не думаю, что тебе понравится сидеть, придумывать текст, искать фотки и прочее. Лучше здесь закажи https://peiko.space/ru/ тебе сделают сайт за пару дней (мне за 3 сделали) и полностью по твоим требованиям. Я какой дизайн и наполнение захотела, такой сайт и получила в итоге.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Создание сайта-визитки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 20:03

Знаю, что типография Вольф делает печать флаеров . Цены адекватные, допустим 500шт. матовых флаеров 210x99мм выходят всего 1080грн. И качество полностью соответствует стоимости. Я заказывал в прошлом месяце, напечатали за 6 дней.
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