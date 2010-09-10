Создание сайта-визитки
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Создание сайта-визитки
Ребят, мы открыли свое кафе, и для того что бы к нам приходило больше клиентов, мы решили создать сайт-визитку, где новые клиенты могли читать о нас, вот только к кому обратиться за такой услугой мы не знаем, потому ребят, если вы что то знаете по этому вопросу, то сообщите мне, буду очень вам благодарен.
Re: Создание сайта-визитки
Не знаю как вы, но был бы я на вашем месте я бы без сомнений обращался к этому сервису http://statura.ru Потому что мало того что они создают невероятно крутые сайты, так они еще собственно занимаются и продвижением этих сайтов, в общем сервис очень многофункционален, поэтому и вам рекомендую.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Создание сайта-визитки
Вообще сайт визитка достаточно легко делается, но я не думаю, что тебе понравится сидеть, придумывать текст, искать фотки и прочее. Лучше здесь закажи https://peiko.space/ru/ тебе сделают сайт за пару дней (мне за 3 сделали) и полностью по твоим требованиям. Я какой дизайн и наполнение захотела, такой сайт и получила в итоге.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Создание сайта-визитки
Знаю, что типография Вольф делает печать флаеров . Цены адекватные, допустим 500шт. матовых флаеров 210x99мм выходят всего 1080грн. И качество полностью соответствует стоимости. Я заказывал в прошлом месяце, напечатали за 6 дней.
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