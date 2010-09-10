Сообщение Noone » Вчера, 22:59

Ребят, у меня несколько дней назад умер действительно очень близкий мне человек, которого я любил, это был мой папа. Поэтому теперь нам нужно найти ребят, которые займутся организацией похорон, если вы знаете к кому обратиться, то пишите сюда свои варианты.