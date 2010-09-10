Организация похорон

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Организация похорон

Сообщение Noone » 08 окт 2019, 22:59

Ребят, у меня несколько дней назад умер действительно очень близкий мне человек, которого я любил, это был мой папа. Поэтому теперь нам нужно найти ребят, которые займутся организацией похорон, если вы знаете к кому обратиться, то пишите сюда свои варианты.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Организация похорон

Сообщение Meran » 09 окт 2019, 00:59

Да уж, ну в таком случае примите мои самые искренние соболезнования, вы главное не опускайте руки, все остальное наладится, по поводу организации, я знаю в интернете очень много сервисов предоставляют такие услуги.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Организация похорон

Сообщение Sumail » Сегодня, 01:35

Насколько мне известно, по теме организации похорон сейчас очень популярна у нас эта компания https://spritual.ru Я смотрел о них отзывы, и пишут что они предоставляют очень качественные услуги по организации похорон, а цены вполне разумные, так что попробуй обратиться к ним.
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