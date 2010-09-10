Автошколы

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Автошколы

Сообщение igor81 » 09 окт 2019, 08:44

Ребята, кто знает, сколько сейчас стоит обучение в автошколе и какую посоветуете?
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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Re: Автошколы

Сообщение Malishev_Vity » Сегодня, 08:28

Стоимость обучения зависит от выбранной вами категории или же от типа самого курса, например, вечернего и т.п. Я заканчивал автошколу в Раменском, выбрал курс - вождение для мужчин, заплатил 1000 рублей, плюс дополнительно за топливо. Можете посмотреть цены автошкол на сайте АМК-АВТО.
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