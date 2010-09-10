Автошколы
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Автошколы
Ребята, кто знает, сколько сейчас стоит обучение в автошколе и какую посоветуете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Re: Автошколы
Стоимость обучения зависит от выбранной вами категории или же от типа самого курса, например, вечернего и т.п. Я заканчивал автошколу в Раменском, выбрал курс - вождение для мужчин, заплатил 1000 рублей, плюс дополнительно за топливо. Можете посмотреть цены автошкол на сайте АМК-АВТО.
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