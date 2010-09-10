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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 24 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Выбор хостинга для сайта Цитата Сообщение Buneyaz » 28 минут назад



ps. Если есть специалисты, готов взять консультацию, пишите в личку. Есть специалисты в этой области? Нужен хостинг для сайта-визитки фирмы, оказывающей услуги в области стоматологии, какой лучше подойдет и как его выбрать с технической точки зрения? Имею в виду параметры, которые тут https://good-hoster.ru/ указаны, объем дискового пространства, панель управления, наличие базы данных и остальное. Как можно максимально сэкономить на хостинге?ps. Если есть специалисты, готов взять консультацию, пишите в личку. Вернуться к началу

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