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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 37 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Подскажите Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 10:14 Приветствую, вас. Меня заинтересовал вопрос, как приготовить эпоксидную смолу своими руками? И поэтому, я отправилась просматривать в интернете статьи, которые помогут разобраться в деталях и нюансах. Здесь https://jbizhu.ru/blog/epoksidnaya-smol ... rigotovit/ есть возможность ознакомиться с инструкцией и начать экспериментировать в домашних условиях. Скажите, а вы обычно покупаете эпоксидную смолу в интернете или же пытаетесь воспользоваться готовыми инструкциями и сделать всё из подручных материалов? Вернуться к началу

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