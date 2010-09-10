Подскажите
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Подскажите
Приветствую, вас. Меня заинтересовал вопрос, как приготовить эпоксидную смолу своими руками? И поэтому, я отправилась просматривать в интернете статьи, которые помогут разобраться в деталях и нюансах. Здесь https://jbizhu.ru/blog/epoksidnaya-smol ... rigotovit/ есть возможность ознакомиться с инструкцией и начать экспериментировать в домашних условиях. Скажите, а вы обычно покупаете эпоксидную смолу в интернете или же пытаетесь воспользоваться готовыми инструкциями и сделать всё из подручных материалов?
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