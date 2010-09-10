Шары с доставкой
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Шары с доставкой
У ребенка через неделю день рождение) Хочет проснуться, чтобы вся комната была в шариках! Подскажите, где можно заказать с доставкой?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05
Re: Шары с доставкой
Классная идея! Узнайте на сайте https://buketland.com.ua/podarki/gelievye-shariki . Мы у них на все праздники заказываем шарики, цветы. Цена на гелиевые шарики очень адекватная. Материал качественный, завязаны хорошо, 2 недели не сдуваются) На этом же сайте можно заказать фруктовые букеты, дети такое любят!
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