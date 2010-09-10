Техника
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
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Техника
Давно уже хочу понять технику. Дело в том, что у меня своя небольшая фирма, которая занимается строительными работами. На днях я нашел сайт компании Диам Алмаз https://diam-almaz.ru/, которые работают как поставщики проверенной техники и оборудования строительного направления. Кто с ними уже сотрудничал ранее? Что скажете?
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