Техника

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Техника

Сообщение РусланР » Вчера, 23:29

Давно уже хочу понять технику. Дело в том, что у меня своя небольшая фирма, которая занимается строительными работами. На днях я нашел сайт компании Диам Алмаз https://diam-almaz.ru/, которые работают как поставщики проверенной техники и оборудования строительного направления. Кто с ними уже сотрудничал ранее? Что скажете?
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