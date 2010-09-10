Сообщение derigor » 19 мар 2020, 15:04

gonchar84 писал(а): Можно, конечно) И и сам так играю, для меня это просто интересное развлечение, а не способ заработка.

Даже не ожидал так быстро ответ получить, спасибо! А где вы играете, если не секрет?