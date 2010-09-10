Как вы знакомитесь с девушками?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Как вы знакомитесь с девушками?

Сообщение Noone » Вчера, 19:13

Ребят, всем доброго времени суток! Очень бы хотел у вас поинтересоваться как вы знакомитесь с девушками, может у вас есть какие нибудь свои фишки при знакомстве либо места в которых знакомитесь, в общем интересно абсолютно все что связано с знакомствами.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Как вы знакомитесь с девушками?

Сообщение Meran » 34 минуты назад

http://oliviachat.ru/
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