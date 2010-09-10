Как вы знакомитесь с девушками?
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Как вы знакомитесь с девушками?
Ребят, всем доброго времени суток! Очень бы хотел у вас поинтересоваться как вы знакомитесь с девушками, может у вас есть какие нибудь свои фишки при знакомстве либо места в которых знакомитесь, в общем интересно абсолютно все что связано с знакомствами.
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