Строительство дома

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Строительство дома

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 19:30

Занимаемся строительными работами. Сейчас взяли заказ на строительство дома. Но участок нуждается в зачистке от мусора и сносе ветхого дома. Пка подготовку проведем, выкпаем фундамент, уже морозы могут наступить. Рассматриваем вариант заливки фундамента зимоой. Заказчик торопит и нам простаивать не хочется. Кто заливал зимой? Как прошло? Какие тонкости?
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