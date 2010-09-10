Строительство дома
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Строительство дома
Занимаемся строительными работами. Сейчас взяли заказ на строительство дома. Но участок нуждается в зачистке от мусора и сносе ветхого дома. Пка подготовку проведем, выкпаем фундамент, уже морозы могут наступить. Рассматриваем вариант заливки фундамента зимоой. Заказчик торопит и нам простаивать не хочется. Кто заливал зимой? Как прошло? Какие тонкости?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
2 сообщения • Страница 1 из 1
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