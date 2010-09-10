Сообщение Dendi1 » Вчера, 19:30

Занимаемся строительными работами. Сейчас взяли заказ на строительство дома. Но участок нуждается в зачистке от мусора и сносе ветхого дома. Пка подготовку проведем, выкпаем фундамент, уже морозы могут наступить. Рассматриваем вариант заливки фундамента зимоой. Заказчик торопит и нам простаивать не хочется. Кто заливал зимой? Как прошло? Какие тонкости?