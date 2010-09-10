Идеи для подарка
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Идеи для подарка
Всех приветствую! У моего лучшего друга будет совсем скоро день рождение, а я до сих пор даже не придумал что ему можно подарить, вот вообще нет идей, вот я и подумаю может вы мне подкините хорошую идею? Был бы вам очень благодарен.
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