Идеи для подарка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Идеи для подарка

Сообщение Meran » Вчера, 19:32

Всех приветствую! У моего лучшего друга будет совсем скоро день рождение, а я до сих пор даже не придумал что ему можно подарить, вот вообще нет идей, вот я и подумаю может вы мне подкините хорошую идею? Был бы вам очень благодарен.
Вернуться к началу
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Идеи для подарка

Сообщение Sumail » 44 минуты назад

https://soviet.market
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей