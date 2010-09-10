Какого брокера выбрать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Какого брокера выбрать?
Добрый вечер дорогие друзья! хочу открыть счет у брокера какого нибудь брокера, начальный депозит 1000$. Хорошее ли это средство для заработка, какие у него плюсы и минусы? Достаточно ли иметь на депозите такую сумму или не стоит даже начинать.
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