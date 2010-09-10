Какого брокера выбрать?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Какого брокера выбрать?

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:34

Добрый вечер дорогие друзья! хочу открыть счет у брокера какого нибудь брокера, начальный депозит 1000$. Хорошее ли это средство для заработка, какие у него плюсы и минусы? Достаточно ли иметь на депозите такую сумму или не стоит даже начинать.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Какого брокера выбрать?

Сообщение BlackFury » 42 минуты назад

https://ratingforex.ru
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