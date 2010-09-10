Какого брокера выбрать?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Какого брокера выбрать?

Сообщение oleg2002209 » 11 окт 2019, 19:34

Добрый вечер дорогие друзья! хочу открыть счет у брокера какого нибудь брокера, начальный депозит 1000$. Хорошее ли это средство для заработка, какие у него плюсы и минусы? Достаточно ли иметь на депозите такую сумму или не стоит даже начинать.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Какого брокера выбрать?

Сообщение BlackFury » 12 окт 2019, 22:30

https://ratingforex.ru
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Какого брокера выбрать?

Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 09:28

oleg2002209 писал(а):Добрый вечер дорогие друзья! хочу открыть счет у брокера какого нибудь брокера, начальный депозит 1000$. Хорошее ли это средство для заработка, какие у него плюсы и минусы? Достаточно ли иметь на депозите такую сумму или не стоит даже начинать.

а мне кажется, что наверное не стоит пробовать. но это мое субъективное
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Какого брокера выбрать?

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 09:29

А чего?
Я наоборот считаю, что риск - дело благородное!
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Какого брокера выбрать?

Сообщение Haminahu » Сегодня, 09:32

Прежде, чем выбрать брокера на Форекс, надо вникнуть и в остальные немаловажные детали всего процесса, а как я понял. вы новичок.
Как новичку не советовал бы связываться со слишком большими суммами и рисками.
Почитайте вот тут http://tlap.com/ , здесь много информации, которую не помешает знать начинающим трейдерам.
Здесь и про самые популярные валютные пары, и про брокеров, и про всевозможные стратегии.
Наобум сделать тут ничего не получится, уж поверьте.
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