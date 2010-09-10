Какого брокера выбрать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Какого брокера выбрать?
Добрый вечер дорогие друзья! хочу открыть счет у брокера какого нибудь брокера, начальный депозит 1000$. Хорошее ли это средство для заработка, какие у него плюсы и минусы? Достаточно ли иметь на депозите такую сумму или не стоит даже начинать.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Какого брокера выбрать?
oleg2002209 писал(а):Добрый вечер дорогие друзья! хочу открыть счет у брокера какого нибудь брокера, начальный депозит 1000$. Хорошее ли это средство для заработка, какие у него плюсы и минусы? Достаточно ли иметь на депозите такую сумму или не стоит даже начинать.
а мне кажется, что наверное не стоит пробовать. но это мое субъективное
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Какого брокера выбрать?
А чего?
Я наоборот считаю, что риск - дело благородное!
Я наоборот считаю, что риск - дело благородное!
Re: Какого брокера выбрать?
Прежде, чем выбрать брокера на Форекс, надо вникнуть и в остальные немаловажные детали всего процесса, а как я понял. вы новичок.
Как новичку не советовал бы связываться со слишком большими суммами и рисками.
Почитайте вот тут http://tlap.com/ , здесь много информации, которую не помешает знать начинающим трейдерам.
Здесь и про самые популярные валютные пары, и про брокеров, и про всевозможные стратегии.
Наобум сделать тут ничего не получится, уж поверьте.
Как новичку не советовал бы связываться со слишком большими суммами и рисками.
Почитайте вот тут http://tlap.com/ , здесь много информации, которую не помешает знать начинающим трейдерам.
Здесь и про самые популярные валютные пары, и про брокеров, и про всевозможные стратегии.
Наобум сделать тут ничего не получится, уж поверьте.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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