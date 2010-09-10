Сообщение oleg2002209 » 11 окт 2019, 19:34

Добрый вечер дорогие друзья! хочу открыть счет у брокера какого нибудь брокера, начальный депозит 1000$. Хорошее ли это средство для заработка, какие у него плюсы и минусы? Достаточно ли иметь на депозите такую сумму или не стоит даже начинать.