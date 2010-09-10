Собираюсь открывать свой офис
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Собираюсь открывать свой офис
Наша компания начинает набирать все больших масштабов, поэтому мы решили открыть свой офис, чтобы там скооперироваться и обдумывать бизнес идеи, не знаем где правда купить нам всю необходимую мебель, может вы ребят что-нибудь посоветуйте?
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