Собираюсь открывать свой офис

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Собираюсь открывать свой офис

Сообщение Sumail » 11 окт 2019, 19:37

Наша компания начинает набирать все больших масштабов, поэтому мы решили открыть свой офис, чтобы там скооперироваться и обдумывать бизнес идеи, не знаем где правда купить нам всю необходимую мебель, может вы ребят что-нибудь посоветуйте?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Собираюсь открывать свой офис

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 13:29

Нам бы тоже такая мебель пригодилась, т.к. планируем открыть парикмахерский салон в ближайшее время.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Собираюсь открывать свой офис

Сообщение derigor » Сегодня, 13:43

gonchar84 писал(а):Нам бы тоже такая мебель пригодилась, т.к. планируем открыть парикмахерский салон в ближайшее время.


Насколько я знаю, сейчас есть достаточно много магазинов, которые только и продают офисную мебель, думаю вам будет проще загуглить это дело, и самостоятельно выбрать тот вариант, который вам больше всего нравится. А с профильной мебелью вы уже разобрались, кстати говоря? Если нет, то рекомендую тут https://topsalona.ru/equipment/parikmaherskoe-oborudovanie/tumby-dlya-parikmaherskih/ тумбы для парикмахерских заказывать, с качеством там всё в порядке.
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