Сообщение Sumail » 11 окт 2019, 19:37

Наша компания начинает набирать все больших масштабов, поэтому мы решили открыть свой офис, чтобы там скооперироваться и обдумывать бизнес идеи, не знаем где правда купить нам всю необходимую мебель, может вы ребят что-нибудь посоветуйте?