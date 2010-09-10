Собираюсь открывать свой офис
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Собираюсь открывать свой офис
Наша компания начинает набирать все больших масштабов, поэтому мы решили открыть свой офис, чтобы там скооперироваться и обдумывать бизнес идеи, не знаем где правда купить нам всю необходимую мебель, может вы ребят что-нибудь посоветуйте?
Re: Собираюсь открывать свой офис
Нам бы тоже такая мебель пригодилась, т.к. планируем открыть парикмахерский салон в ближайшее время.
Re: Собираюсь открывать свой офис
gonchar84 писал(а):Нам бы тоже такая мебель пригодилась, т.к. планируем открыть парикмахерский салон в ближайшее время.
Насколько я знаю, сейчас есть достаточно много магазинов, которые только и продают офисную мебель, думаю вам будет проще загуглить это дело, и самостоятельно выбрать тот вариант, который вам больше всего нравится. А с профильной мебелью вы уже разобрались, кстати говоря? Если нет, то рекомендую тут https://topsalona.ru/equipment/parikmaherskoe-oborudovanie/tumby-dlya-parikmaherskih/ тумбы для парикмахерских заказывать, с качеством там всё в порядке.
Re: Собираюсь открывать свой офис
Не мало важную роль в офисе играют именно компьютерные столы, и чтобы вам их грамотно подобрать, рекомендую сначала почитать вот эту статью - https://murnik.ru/kriterii-vybora-kompjuternyh-stolov-dlja-doma-i-ofisa.html где опытные мебельные эксперты рассказывают про основные критерии выбора офисной мебели онлайн. Такой вариант покупки довольно удобный и не занимает много времени.
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