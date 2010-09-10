музыка

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

музыка

Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 14:05

Я люблю слушать современную музыку, подскажите сайт на котором я могу скачать без проблем пару песен?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: музыка

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:17

Я беру треки на сайте https://krolik.biz/mp3/49400-lsp-monetka/ слушаю ЛСП зайди на сайт там музыка разная на любителя. Я только там качаю или слушаю треки.
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