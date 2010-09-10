музыка

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: музыка

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 окт 2019, 14:17

Я беру треки на сайте https://krolik.biz/mp3/49400-lsp-monetka/ слушаю ЛСП зайди на сайт там музыка разная на любителя. Я только там качаю или слушаю треки.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: музыка

Сообщение polpol » Сегодня, 22:30

А если подходят сотрудники и просят выключить, вы таких нафик посылаете, да?
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