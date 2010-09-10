Доставка цветов

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Доставка цветов

Сообщение BlackFury » Вчера, 03:03

Привет,я недавно поссорился со своей девушкой и хочу помериться и решил заказать цветов, но вот только не знаю где заказать хорошие , свежие цветы, парни, если вы знаете где можно заказать сообщите.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Доставка цветов

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 03:57

Братан, если при каждой ссоре с женой вы будете дарить ей цветы, а поверьте, она будет специально устраивать их только лишь бы вы купили ей цветы, то денег у вас не останется, да и в любом случае ударит очень сильно по бюджету.
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