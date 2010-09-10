Доставка цветов
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Доставка цветов
Привет,я недавно поссорился со своей девушкой и хочу помериться и решил заказать цветов, но вот только не знаю где заказать хорошие , свежие цветы, парни, если вы знаете где можно заказать сообщите.
Re: Доставка цветов
Братан, если при каждой ссоре с женой вы будете дарить ей цветы, а поверьте, она будет специально устраивать их только лишь бы вы купили ей цветы, то денег у вас не останется, да и в любом случае ударит очень сильно по бюджету.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Доставка цветов
Я своей девушки люблю дарить розы купон, они ей очень нравятся, да и в целом я ни разу не встречал девушек, которым не нравились эти розы. А покупаю я эти розы через сервис https://el96.ru/stat/173-kupon-na-bukety-iz-roz Здесь огромный выбор различных видов роз, к тому же есть доставка по всему городу, так что я думаю этот сервис тебе поможет сделать сюрприз своей девушки.
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