Доставка цветов

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Доставка цветов

Сообщение BlackFury » 13 окт 2019, 03:03

Привет,я недавно поссорился со своей девушкой и хочу помериться и решил заказать цветов, но вот только не знаю где заказать хорошие , свежие цветы, парни, если вы знаете где можно заказать сообщите.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Доставка цветов

Сообщение Dendi1 » 14 окт 2019, 03:57

Братан, если при каждой ссоре с женой вы будете дарить ей цветы, а поверьте, она будет специально устраивать их только лишь бы вы купили ей цветы, то денег у вас не останется, да и в любом случае ударит очень сильно по бюджету.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Доставка цветов

Сообщение oleg2002209 » 15 окт 2019, 01:59

Я своей девушки люблю дарить розы купон, они ей очень нравятся, да и в целом я ни разу не встречал девушек, которым не нравились эти розы. А покупаю я эти розы через сервис https://el96.ru/stat/173-kupon-na-bukety-iz-roz Здесь огромный выбор различных видов роз, к тому же есть доставка по всему городу, так что я думаю этот сервис тебе поможет сделать сюрприз своей девушки.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Доставка цветов

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 10:04

Я люблю композиции, просто в вазу - это банально.
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