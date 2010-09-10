Доставка цветов

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Доставка цветов

Сообщение BlackFury » 13 окт 2019, 03:03

Привет,я недавно поссорился со своей девушкой и хочу помериться и решил заказать цветов, но вот только не знаю где заказать хорошие , свежие цветы, парни, если вы знаете где можно заказать сообщите.
Вернуться к началу
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Доставка цветов

Сообщение Dendi1 » 14 окт 2019, 03:57

Братан, если при каждой ссоре с женой вы будете дарить ей цветы, а поверьте, она будет специально устраивать их только лишь бы вы купили ей цветы, то денег у вас не останется, да и в любом случае ударит очень сильно по бюджету.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Доставка цветов

Сообщение Надежда 79 » 18 окт 2019, 10:04

Я люблю композиции, просто в вазу - это банально.
Вернуться к началу
Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Доставка цветов

Сообщение Mukoll » Сегодня, 17:48

А я бы вам рекомендовал заказывать доставку здесь и не волноваться на счет качества и ассортимента. Как по мне, так в этом сервисе просто любой сможет отыскать что-то достойное, такое, что бы понравилось любимой девушке, или другому человеку с хорошим вкусом. Честно, я был удивлен таким качеством сервиса. В Риге лучшей доставки цветов не найти.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость