Сообщение Dendi1 » 14 окт 2019, 03:57

Братан, если при каждой ссоре с женой вы будете дарить ей цветы, а поверьте, она будет специально устраивать их только лишь бы вы купили ей цветы, то денег у вас не останется, да и в любом случае ударит очень сильно по бюджету.