Оформление дня рождения
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Оформление дня рождения
Здравствуйте! Моему сыну уже на днях исполяется 8 лет, и я бы хотел как то особенным образом встерить его день рождения, пригласить его друзей, в общем что бы прошло все очень громко, для этого нужно найти ребят, которые займутся оформлением, если вы знаете таких, то сообщите мне о них .
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