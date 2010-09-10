Оформление дня рождения
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Оформление дня рождения
Здравствуйте! Моему сыну уже на днях исполяется 8 лет, и я бы хотел как то особенным образом встерить его день рождения, пригласить его друзей, в общем что бы прошло все очень громко, для этого нужно найти ребят, которые займутся оформлением, если вы знаете таких, то сообщите мне о них .
Re: Оформление дня рождения
День рождения сына это очень круто, я по себе знаю, так как у меня у самого есть 6 летний сынок, но мы предпочитаем праздновать такие знаменательные дни в узком кругу родни.
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