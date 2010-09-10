Оформление дня рождения

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Оформление дня рождения

Сообщение Noone » 13 окт 2019, 03:12

Здравствуйте! Моему сыну уже на днях исполяется 8 лет, и я бы хотел как то особенным образом встерить его день рождения, пригласить его друзей, в общем что бы прошло все очень громко, для этого нужно найти ребят, которые займутся оформлением, если вы знаете таких, то сообщите мне о них .
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Оформление дня рождения

Сообщение Meran » Вчера, 02:21

День рождения сына это очень круто, я по себе знаю, так как у меня у самого есть 6 летний сынок, но мы предпочитаем праздновать такие знаменательные дни в узком кругу родни.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Оформление дня рождения

Сообщение Sumail » 45 минут назад

Если бы я на вашем месте, я бы без каких либо сомнений обратился к этой компании https://sovarent.ru Которая собственно занимается оформлением таких праздников как день рождение, свадьба, корпоратив и т.д. Профессиональность этого сервиса на очень высоком уровне, делают свою работу в сроки, да и цены вполне достойные.
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