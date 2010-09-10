Сообщение Noone » 13 окт 2019, 03:12

Здравствуйте! Моему сыну уже на днях исполяется 8 лет, и я бы хотел как то особенным образом встерить его день рождения, пригласить его друзей, в общем что бы прошло все очень громко, для этого нужно найти ребят, которые займутся оформлением, если вы знаете таких, то сообщите мне о них .