Оформление дня рождения

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Оформление дня рождения

Сообщение Meran » 14 окт 2019, 02:21

День рождения сына это очень круто, я по себе знаю, так как у меня у самого есть 6 летний сынок, но мы предпочитаем праздновать такие знаменательные дни в узком кругу родни.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Оформление дня рождения

Сообщение Sumail » 15 окт 2019, 02:25

Если бы я на вашем месте, я бы без каких либо сомнений обратился к этой компании https://sovarent.ru Которая собственно занимается оформлением таких праздников как день рождение, свадьба, корпоратив и т.д. Профессиональность этого сервиса на очень высоком уровне, делают свою работу в сроки, да и цены вполне достойные.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Оформление дня рождения

Сообщение Alisik » Сегодня, 12:39

У сына недавно праздник был, ему уже 8 лет, я решила отметить его дома, пригласила друзей его и накрыла сладкий стол, а так же заказала шары и пиратские флаги https://inari.pro/catalog/products/populjarnye-flagi/408 тут по выгодной цене, дети были в восторге, а после праздника каждый получил шарик и флажок в подарок
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Оформление дня рождения

Сообщение Laca » Сегодня, 13:29

Для меня важно, чтоб у моего сына был крутой праздник
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