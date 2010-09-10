Оформление дня рождения
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Re: Оформление дня рождения
День рождения сына это очень круто, я по себе знаю, так как у меня у самого есть 6 летний сынок, но мы предпочитаем праздновать такие знаменательные дни в узком кругу родни.
Re: Оформление дня рождения
Если бы я на вашем месте, я бы без каких либо сомнений обратился к этой компании https://sovarent.ru Которая собственно занимается оформлением таких праздников как день рождение, свадьба, корпоратив и т.д. Профессиональность этого сервиса на очень высоком уровне, делают свою работу в сроки, да и цены вполне достойные.
Re: Оформление дня рождения
У сына недавно праздник был, ему уже 8 лет, я решила отметить его дома, пригласила друзей его и накрыла сладкий стол, а так же заказала шары и пиратские флаги https://inari.pro/catalog/products/populjarnye-flagi/408 тут по выгодной цене, дети были в восторге, а после праздника каждый получил шарик и флажок в подарок
Re: Оформление дня рождения
Для меня важно, чтоб у моего сына был крутой праздник
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