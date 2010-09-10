Какой протеин вы пьете?
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Какой протеин вы пьете?
Друзья, я не так давно записался в тренажерный зал что бы нарастить мышечную массу, вот только как мне сообщили нужно еще пить протеин что бы набирать много и быстро, но вот какой мне не подсказали, так что ребзя, посоветуйте мне протеин для набора массы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Какой протеин вы пьете?
Я тоже сейчас на наборе массы, и лично мне братан, хватает обычного нормального питания, уверен если ты начнешь реально нормально питаться, то мышечная масса будет расти и без протеина, а ну еще и сон очень важен, так что совмести это все, и они у тебя просто взлетит.
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