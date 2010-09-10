Сообщение Dendi1 » 13 окт 2019, 03:14

Друзья, я не так давно записался в тренажерный зал что бы нарастить мышечную массу, вот только как мне сообщили нужно еще пить протеин что бы набирать много и быстро, но вот какой мне не подсказали, так что ребзя, посоветуйте мне протеин для набора массы.