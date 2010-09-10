Какой протеин вы пьете?

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Какой протеин вы пьете?

Сообщение Dendi1 » 13 окт 2019, 03:14

Друзья, я не так давно записался в тренажерный зал что бы нарастить мышечную массу, вот только как мне сообщили нужно еще пить протеин что бы набирать много и быстро, но вот какой мне не подсказали, так что ребзя, посоветуйте мне протеин для набора массы.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Какой протеин вы пьете?

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 04:08

Я тоже сейчас на наборе массы, и лично мне братан, хватает обычного нормального питания, уверен если ты начнешь реально нормально питаться, то мышечная масса будет расти и без протеина, а ну еще и сон очень важен, так что совмести это все, и они у тебя просто взлетит.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Какой протеин вы пьете?

Сообщение BlackFury » 34 минуты назад

А мне больше всего нравится протеин от производителя NRG Max от Maxler, как по мне это наиболее эффективный и универсальный протеин, с помощью которого я нарастил довольно много массы, тем более он довольно недорогой, так что я думаю этот протеин вам отлично подойдет для набора, а купить этот протеин вы можете здесь https://fitandpit.ru/goods/nrg-max-maxler Этот сервис проверенный мною, здесь наиболее низкие цены, и доставка любого протеина довольно быстрая.
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