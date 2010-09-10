Сообщение Meran » Сегодня, 03:16

Ребят, мне на днях мой начальник приказал мне принести ему справку в течении трех рабочих дней, я работаю военнослужащим, и как заполнять эту справку я понятия не имею, так что ребят, подскажите пожалуйста как ее заполнять правильно, спасибо.