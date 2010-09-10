Справка о доходах, как заполнить?
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Справка о доходах, как заполнить?
Ребят, мне на днях мой начальник приказал мне принести ему справку в течении трех рабочих дней, я работаю военнослужащим, и как заполнять эту справку я понятия не имею, так что ребят, подскажите пожалуйста как ее заполнять правильно, спасибо.
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