Справка о доходах, как заполнить?
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Справка о доходах, как заполнить?
Ребят, мне на днях мой начальник приказал мне принести ему справку в течении трех рабочих дней, я работаю военнослужащим, и как заполнять эту справку я понятия не имею, так что ребят, подскажите пожалуйста как ее заполнять правильно, спасибо.
Re: Справка о доходах, как заполнить?
Привет, мне как то раз тоже нужно было заполнить справку о доходах, но мне повезло, так как у меня начальник нормальный, он мне собственно и помог ее заполнить, а вам даже не знаю что делать, наверное обратиться к начальнику и все рассказать, я думаю он войдет в ваше положение.
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